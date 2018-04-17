ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal

Descontinuado

ActionFitAuriculares deport., gancho para oreja

SHQ3200/10

2.3

| (7) Opiniones

Adaptados al deporte

Con su gancho de oreja ajustable patentado, los auriculares SHQ3200, ligeros y resistentes al sudor te permiten centrarte en el ejercicio que estás practicando, sin perder la motivación. Si no fuera por el asombroso sonido que te hará seguir, apenas notarás que los llevas.

Ver todos los beneficios

Con gancho de oreja ajustable para un ajuste seguro

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • Naranja y gris

Gancho para oreja exclusivo y ajustable para un ajuste seguro

Gancho para oreja exclusivo y ajustable para un ajuste seguro

Los audífonos ActionFit, con su exclusivo gancho para oreja ajustable, aseguran el ajuste máximo que es seguro, pero cómodo. Solo gancha los audífonos en tus orejas y desliza el gancho ajustable hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo cómodamente en tu oreja con cuidado. Ahora estás listo para conquistar cualquier ejercicio o terreno, tus audífonos están encendidos, sin importar lo que suceda.

Tope reflector en el cable

Tope reflector en el cable

Graves potentes para aumentar la motivación

Graves potentes para aumentar la motivación

No hay nada mejor que bailar a tu ritmo mientras haces ejercicio. Con los audífonos ActionFit, tus movimientos tienen la energía de los sonidos graves excelentemente profundos y dinámicos que impulsarán cualquier rutina llevándote a otro nivel.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 5

7

Opiniones

2

17/04/2018

Chile

Chile

Increíble durabilidad

Hasta ahora, han sido unos files compañeros. Siempre los ocupaba en mi vida diaria, aunque no los usaba para deportes, como tengo un oído algo grande, estos quedaban perfectos, incluso no tenía la necesidad de sacármelo por completo del oído, simplemente los sacaba y los dejaba colgando del gancho, aunque lastimosamente el cable justo en la unión del jack se rompieron y ya uno no se escucha.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deportivos con gancho para la oreja

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deportivos con gancho para la oreja

27/10/2014

España

España

Justo lo que buscaba

Necesitaba unos cascos para el deporte que se sujetaran, aguantaran el sudor y oyera la música sin oír lo de alrededor mía. Los bajos se oyen genial y no aprecio apenas distorsión del sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deport., gancho para oreja

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deport., gancho para oreja

17/04/2013

España

España

Resistente a agua y ergonómico

Es resistente al agua y ergonómico, no se caen de la oreja pero el sonido es bastante mejorable. Se escuchan algo bajo.

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deport., gancho para oreja

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deport., gancho para oreja

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.