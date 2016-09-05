Descontinuado
SHQ1250TBK/00
Ponlos a prueba
Los resistentes audífonos SHQ1250 ultraligeros son tus compañeros de entrenamiento perfectos para el gimnasio o para correr. Además, garantizan unos graves potentes y un ajuste cómodo.
Controladores de 13.6 mm/semicerrados
Soporte para las orejas
El soporte para la oreja garantiza estabilidad y un ajuste cómodo.
Estos audífonos ActionFit no bloquean el sonido, por lo que puedes seguir atento a tu entorno y estar seguro, especialmente cuando te ejercitas al aire libre. La plataforma acústica abierta proporciona un sonido de calidad sin cubrir el mundo a tu alrededor.
Los potentes controladores de 13.6 mm ofrecen música con enorme potencia, con graves profundos y dinámicos para que mantengas la motivación y no pares. Los controladores de máxima calidad garantizan una experiencia de sonido vívida, para que mantengas el ritmo de cualquier entrenamiento.
Opiniones