Descontinuado
SHQ1007/28
Resistentes al sudor
Estos audífonos fueron diseñados para deportistas, porque están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Además, el largo del cable se regula para que puedas usarlos con un brazalete deportivo o como más te guste.
Diseñados con un revestimiento resistente al agua que protege los audífonos de los daños que produce el sudor
El sonido preciso mejora tu experiencia deportiva y te da más energía para hacer ejercicios
El clip te permite sujetar el cable con firmeza
Opiniones