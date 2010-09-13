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Audífonos deportivos intrauditivos

SHQ1007/28

Resistentes al sudor

Estos audífonos fueron diseñados para deportistas, porque están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Además, el largo del cable se regula para que puedas usarlos con un brazalete deportivo o como más te guste.

Ver todos los beneficios

con control remoto y micrófono para iPhone

Resistentes al sudor

Antisudor

Antisudor

Diseñados con un revestimiento resistente al agua que protege los audífonos de los daños que produce el sudor

Sonido estéreo con graves potentes: más energía para tus ejercicios

El sonido preciso mejora tu experiencia deportiva y te da más energía para hacer ejercicios

Clip sujetador de cables

Clip sujetador de cables

El clip te permite sujetar el cable con firmeza

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