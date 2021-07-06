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Descontinuado

Audífonos supraaurales

SHP9600/00

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Un gran rendimiento

¿Buscas la combinación perfecta de rendimiento, comodidad y calidad? Estos audífonos supraaurales abiertos en la parte posterior están diseñados para mejorar el rendimiento de escucha en casa. Obtienes un sonido excelente, una estructura premium y conexiones de cable enchapadas en oro.

Ver todos los beneficios

Un gran rendimiento

  • Controladores de neodimio de 50 mm

  • Diseño con la parte posterior abierta

  • Cable extraíble de 3 m.

Diseño con la parte posterior abierta. Sonido espacioso

Diseño con la parte posterior abierta. Sonido espacioso

Siente la música. Controladores de 50 mm perfectamente ajustados que ofrecen graves nítidos, medios claros balanceados y altas frecuencias impecables. Los controladores están diseñados para adaptarse a la geometría natural de la oreja, lo que garantiza que no te pierdas ningún detalle.

Comodidad y duración extraordinarias

Comodidad y duración extraordinarias

La banda sujetadora está reforzada con acero duradero, lo que agrega la cantidad precisa de tensión para un ajuste seguro. La almohadilla de doble capa de la banda sujetadora aporta verdadera comodidad y las almohadillas respirables son perfectas para sesiones de reproducción prolongadas.

Conéctate a cualquier fuente, de un teléfono a un amplificador de audífonos

Conéctate a cualquier fuente, de un teléfono a un amplificador de audífonos

Sumérgete en tus álbumes favoritos en tu dispositivo inteligente, sistema doméstico, TV o computadora portátil. El cable incluido cuenta con un adaptador de conector de 6.3 a 3.5 mm enchapado en oro para ofrecer la mejor conexión cuando se escucha música en equipos para audiófilos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

06/07/2021

Chile

Chile

Buen bajo para ser abiertos

Los audífonos suenan bien. Para ser abiertos los bajos se escuchan bien. La cantidad de poder que necesita es baja, por lo que puedes usarlo directo desde un computador o celular. Las almohadillas son cómodas y blandas.

Ventajas

Buen sonido

Contras

Pueden ponerse calientes si hace mucho calor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP9600 Over ear headphones

Fecha de uso 2021-06-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP9600 Over ear headphones

Fecha de uso 2021-06-06

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Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.