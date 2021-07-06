Descontinuado
Un gran rendimiento
¿Buscas la combinación perfecta de rendimiento, comodidad y calidad? Estos audífonos supraaurales abiertos en la parte posterior están diseñados para mejorar el rendimiento de escucha en casa. Obtienes un sonido excelente, una estructura premium y conexiones de cable enchapadas en oro.
Controladores de neodimio de 50 mm
Diseño con la parte posterior abierta
Cable extraíble de 3 m.
Siente la música. Controladores de 50 mm perfectamente ajustados que ofrecen graves nítidos, medios claros balanceados y altas frecuencias impecables. Los controladores están diseñados para adaptarse a la geometría natural de la oreja, lo que garantiza que no te pierdas ningún detalle.
La banda sujetadora está reforzada con acero duradero, lo que agrega la cantidad precisa de tensión para un ajuste seguro. La almohadilla de doble capa de la banda sujetadora aporta verdadera comodidad y las almohadillas respirables son perfectas para sesiones de reproducción prolongadas.
Sumérgete en tus álbumes favoritos en tu dispositivo inteligente, sistema doméstico, TV o computadora portátil. El cable incluido cuenta con un adaptador de conector de 6.3 a 3.5 mm enchapado en oro para ofrecer la mejor conexión cuando se escucha música en equipos para audiófilos.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
RedBeer
06/07/2021
Chile
Buen bajo para ser abiertos
Los audífonos suenan bien. Para ser abiertos los bajos se escuchan bien. La cantidad de poder que necesita es baja, por lo que puedes usarlo directo desde un computador o celular. Las almohadillas son cómodas y blandas.
Ventajas
Buen sonido
Contras
Pueden ponerse calientes si hace mucho calor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP9600 Over ear headphones
Fecha de uso 2021-06-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP9600 Over ear headphones
Fecha de uso 2021-06-06
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.