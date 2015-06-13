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Descontinuado

Audífonos estéreo

SHP1900/10

4
| (30) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
Ligeros y cómodos
Audífonos todo tamaño con diseño liviano para escuchar de manera más cómoda
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Ligeros y cómodos

  • Supraurales

  • Negro

El cable de 2 m te permite guardar el reproductor en el bolso

La longitud del cable es ideal para una mayor libertad de movimientos y te permite decidir dónde guardar tu aparato de audio.

Los audífonos grandes bloquean el ruido externo

Banda de sujeción completamente ajustable para adaptarse a todos los tamaños de cabeza

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Opiniones

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4.0

de 5

30

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

1

13/06/2015

España

España

Excelente

Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.

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Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

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17/04/2013

España

España

casi perfecto

excelente diseño , tamaño , calidad de sonido , peso y comodidad. solo echo de menos un control de volumen en el cable.

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31/01/2021

Chile

Chile

Audífonos óptimos

He usado estos audífonos desde el 2014 y hasta el día de hoy funcionan a la perfección. La calidad de audio es bastante buena para lo que necesito y sin duda su durabilidad hace que sea un producto recomendable.

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Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

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