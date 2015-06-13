Descontinuado
Supraurales
Negro
La longitud del cable es ideal para una mayor libertad de movimientos y te permite decidir dónde guardar tu aparato de audio.
4.0
de 5
30
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
Anonymo
13/06/2015
España
Excelente
Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
Sí, recomiendo este producto
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leomarbellaonsoundcloud
17/04/2013
España
casi perfecto
excelente diseño , tamaño , calidad de sonido , peso y comodidad. solo echo de menos un control de volumen en el cable.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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DiscoHvn
31/01/2021
Chile
Audífonos óptimos
He usado estos audífonos desde el 2014 y hasta el día de hoy funcionan a la perfección. La calidad de audio es bastante buena para lo que necesito y sin duda su durabilidad hace que sea un producto recomendable.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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