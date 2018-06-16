Descontinuado
Ultra livianos + cable de televisión de 6 m
Audífonos livianos para uso prolongado, con una extensión de cable de 6 m que brinda más libertad de movimiento y mayor posibilidad para elegir dónde te sientas. Además, las rejillas de ventilación Bass Beat ofrecen un mejor sonido con graves más profundos.
Supraurales
Plata
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un mejor sonido con graves profundos.
Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos
Estos audífonos están diseñados anatómicamente para proporcionar más comodidad, por más tiempo.
4.6
de 5
5
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Rody18
16/06/2018
España
Ligeros, perfectos para ver tv en la cama
Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Sí, recomiendo este producto
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LEGORBURO
30/11/2016
España
Auriculares SHP 1800/00
¡¡¡ Este producto es ideal para los fines que se usa!!!....ligero, eficaz, y con una comodidad extraordinaria, a la hora de ver la TV. a distancia
Sí, recomiendo este producto
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Lumina
14/07/2018
Chile
Producto de fácil utilización
Habiendo probado otros audifonos no han sido de facil uso para personas de tercera edad. Tengo dos personas que lo utilizan . Su medida que es de cable largo 6 metros y el poder conectarlo fácilmente y además poder usarlos con audifonos para sordera es muy cómodo. Lo he buscado y no lo encontré. Estamos en un pais de tercera edad y no podemos olvidarnos. Gracias de antemano.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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