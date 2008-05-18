Descontinuado
SHM1900/00
Conversaciones claras, diseño ligero
Los Philips SHM1900 son unos audífonos de PC supraaurales ligeros que proporcionan una comodidad máxima.
Supraurales
Cambia fácilmente entre PC y laptop con el adaptador 2 a 1.
El soporte que se ajusta con facilidad garantiza que el micrófono permanezca siempre en el lugar adecuado para grabar tu voz.
Diseño supraaural para proporcionar la comodidad y el ajuste óptimos. El diseño supraaural también bloquea el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audio intensa.
Opiniones