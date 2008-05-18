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Descontinuado

Audífonos para PC

SHM1900/00

Conversaciones claras, diseño ligero

Los Philips SHM1900 son unos audífonos de PC supraaurales ligeros que proporcionan una comodidad máxima.

Ver todos los beneficios

Conversaciones claras, diseño ligero

  • Supraurales

El adaptador 2 a 1 funciona en PC y laptops

Cambia fácilmente entre PC y laptop con el adaptador 2 a 1.

El micrófono se ubica en el lugar ideal para grabación de voz

El soporte que se ajusta con facilidad garantiza que el micrófono permanezca siempre en el lugar adecuado para grabar tu voz.

Estilo supraaural para proporcionar la comodidad, el ajuste y el aislamiento del ruido óptimos

Diseño supraaural para proporcionar la comodidad y el ajuste óptimos. El diseño supraaural también bloquea el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audio intensa.

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