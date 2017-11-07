Descontinuado
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Almohadillas de cuero suave para que puedas escuchar tus canciones favoritas durante más tiempo.
Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos
Diseño plegable para guardarlos y transportarlos fácilmente
5.0
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
assv
07/11/2017
Peru
Super buenos y buen sonido de bajos
Super buenos y buen sonido de bajos, lo compre ayer de oferta en tay loy y excelente, la verdad siempre philips tiene muy buenos productos, tengo muchas cosas de ellos y todo ok.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos
Sí, recomiendo este producto
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Xddddddd
11/09/2021
Chile
Los mejores audífonos que he tenido
Muy buenos graves, agudos y medios, sonido muy equilibrado :D cabe recalcar, que he tenido 2 veces estos increíbles audífonos ;)
Ventajas
Todo :3
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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MarceCoro
12/08/2020
Argentina
Comprador verificado
Buena calidad de materiales, excelente diseño
Los materiales son de buena calidad, y el diseño es excelente porque puede plegarse horizontalmente ocupando menor espacio como para guardarlo en una mochila por ejemplo.
Ventajas
Diseño, calidad de los materiales
Contras
Falta metal
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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