ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.

Descontinuado

Audífonos con micrófono

SHL4405BK/00

4
| (1) Resumen
Ultralivianos. Gran sonido.
Increíblemente ligeros, con una potencia impresionante. Delgados y elegantes, los audífonos Philips Flite Ultrlite se diseñaron con el movimiento en mente. Ofrecen un sonido nítido y pueden plegarse por completo para proporcionar un transporte sencillo.
Ver todos los beneficios

Audífonos que desafían las leyes de la gravedad

Ultralivianos. Gran sonido.

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

Controlador de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controlador de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves y controladores inclinados ideales para una comodidad duradera.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

1

Resumen

5
3
2
1

26/06/2018

Chile

Chile

Excelente sonido - precio inmejorable - super ligeros - discretos

Excelente calidad de sonido. Es muy claro, con acento en las notas altas sin descuidar las bajas y medios bien logrados. Discretos, elegantes y ligeros, ideales para ropa de vestir y trajes sin renunciar a unos buenos audífonos porque no son tan voluminosos como otros de su tipo, o también para salir de viaje. Pero sobre todo el sonido: bastante bueno, y la calidad del sonido en las llamadas es inmejorable. Sumamente recomendables. El único punto en contra es que, debido a su tamaño, el aislamiento es apenas suficiente y se percibe un poco el ruido exterior. Espero que pronto salgan otros audífonos de este tipo con diadema metálica.

Esta reseña se realizó para SHL4405BK Audífonos con micrófono

Esta reseña se realizó para SHL4405BK Audífonos con micrófono

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.