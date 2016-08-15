Descontinuado
SHL4400BK/00
Audífonos que desafían las leyes de la gravedad
Increíblemente ligeros, con una potencia impresionante. Finos y elegantes, los audífonos Ultrlite se han diseñado con el movimiento en mente. Ofrecen un sonido nítido y pueden plegarse por completo para proporcionar un transporte sencillo.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.
El cable plano evita que se produzcan enredos, mientras que el sistema antitensión agregado garantiza la durabilidad.
Almohadillas suaves y controladores inclinados ideales para una comodidad duradera.
Opiniones