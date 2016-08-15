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Descontinuado

Audífonos

SHL4400BK/00

Audífonos que desafían las leyes de la gravedad

Increíblemente ligeros, con una potencia impresionante. Finos y elegantes, los audífonos Ultrlite se han diseñado con el movimiento en mente. Ofrecen un sonido nítido y pueden plegarse por completo para proporcionar un transporte sencillo.

Ver todos los beneficios

Ultracompactos. Sonido nítido.

Audífonos que desafían las leyes de la gravedad

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

Controlador de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controlador de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.

Disfruta de la música sin enredos con un diseño de cable plano

Disfruta de la música sin enredos con un diseño de cable plano

El cable plano evita que se produzcan enredos, mientras que el sistema antitensión agregado garantiza la durabilidad.

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves y controladores inclinados ideales para una comodidad duradera.

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