Descontinuado
SHL3850NC/00
Más sonido, menos ruido
Sumérgete en tu música con la innovadora tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Las almohadillas que alivian la presión ofrecen una comodidad duradera y el diseño plegable compacto es ideal para transportarlos y guardarlos fácilmente.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Plegado compacto
Los controladores de neodimio de 32 mm finamente ajustados, en combinación con un diseño de sistema acústico de parte posterior cerrada y sellado supraural, ofrecen graves enriquecidos.
Los controladores de neodimio de 32 mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y sellado supraural, ofrecen una excelente precisión de sonido que te impresionará.
Diseño plegable compacto para facilitar el transporte mientras te desplazas.
3.0
de 5
2
Opiniones
Stevie
05/01/2018
España
Fantásticos
Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Sí, recomiendo este producto
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PacoMacias
26/12/2015
España
Muy malos y nada de noise cancellin
La calidad de sonido es como mucho pasable entre pero para unos altavoeces de 50 euros que prometen noise cancelling al 97% es mas bien al 0% escuchas hasta el mas minimo susurro una birria por parte de phillips gracias por timarme :) los pienso devolver y espero que la proxima vez que saqueis algo no le añadais caracteristicas inexistentes solo para vender mas.
Esta reseña se realizó para SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
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