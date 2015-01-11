Descontinuado
Sonido potente
Estos audífonos Philips SHL3000WT/00 te ofrecen un poderoso sonido grave. Diseñado junto con almohadillas giratorias suaves y acolchadas, conseguirás una experiencia de audición perfecta en cualquier parte.
Sistema de monitorización tipo DJ
Blanco
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
3.8
de 5
5
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
luiggi52
11/01/2015
Peru
buen producto y no es muy costoso se los recomiendo
es un buen audífono se los recomiendo se escucha espectacular en todos los medios reproductores respondio bien excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Audífonos con banda sujetadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Audífonos con banda sujetadora
michin
14/01/2014
España
Excelentes
Sin duda, los mejore auriculares que he tenido jamás. Cómodos y ligeros y con un sonido espectacular.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones
Jotape
13/11/2015
Peru
Excelente producto
Muy bueno, su diseño innvoador y el sonido pleno. Solo haría falta un comunicador para que sea completo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Audífonos con banda sujetadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Audífonos con banda sujetadora