Descontinuado
Sonido potente
Obtendrás sonido y bajos potentes gracias a una capacidad de gestión de potencia de 1000 mW y controladores de neodimio de 32 mm. Diseñado junto con almohadillas giratorias suaves y acolchadas, podrás disfrutar de una experiencia de audio perfecta dondequiera que estés.
Sistema de monitorización tipo DJ
Roja
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
La acústica cerrada de estos audífonos Philips entregan una excelente aislación de ruido.
4.7
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Kroket
02/01/2014
España
excelente
Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000RD Headband headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000RD Headband headphones
lester7
11/01/2014
Argentina
muy muy buenos
Muy buenos Son muy buenos ya que su potencia es mucha y su diseño es muy atractivo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000RD Audífonos con banda sujetadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000RD Audífonos con banda sujetadora
Margotte
04/12/2013
España
Es super cómodo y a la vez estético!!!
Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000RD Headband headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000RD Headband headphones