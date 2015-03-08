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Descontinuado

Audífonos con banda sujetadora

SHL3000BL/00

4.3

| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Sonido potente

Estos audífonos Philips SHL3000 te ofrecen un poderoso sonido grave. Diseñado junto con almohadillas giratorias suaves y acolchadas, conseguirás una experiencia de audición perfecta en cualquier parte.

Ver todos los beneficios

Audífonos con sistema de monitoreo tipo DJ

Sonido potente

  • Sistema de monitorización tipo DJ

  • Azul

La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del sonido

La acústica cerrada de estos audífonos Philips entregan una excelente aislación de ruido.

Las almohadillas y la banda ajustable se adaptan a la forma de la cabeza

Las almohadillas y la banda ajustable se adaptan a la forma de la cabeza

Almohadillas suaves para sesiones de audición cómodas y prolongadas

Almohadillas suaves para sesiones de audición cómodas y prolongadas

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

08/03/2015

España

España

Increible!

Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000BL Headband headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000BL Headband headphones

29/09/2013

Argentina

Argentina

MUYYY BUEN AURICULAR

muybuen auricular con un audio increible y una claridad fantastica lo que si te estira el pelo que parece que te estuvieran sacando un organo ajajjaja nosabe jajaj nooo pero muyy bueno lo reomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000BL Audífonos con banda sujetadora

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Esta reseña se realizó para SHL3000BL Audífonos con banda sujetadora

18/08/2013

Argentina

Argentina

Muy buenos!

Yo tengo estos y tienen una buena fidelidad y un sonido plano! ideal para edicion de sonido! solo un poquito molesto al quitarlos por que al tener el pelo largo me lo agarra con la vincha

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000BL Audífonos con banda sujetadora

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