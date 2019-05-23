Descontinuado
SHE1405BK/10
Sumérgete en un podcast. Déjate llevar por la música. Un tubo acústico ovalado y las cubiertas de goma intercambiables que vienen en tres tamaños crean un sello perfecto. Escucha con comodidad y disfruta de un aislamiento del ruido pasivo y adecuado.
Contesta una llamada, pausa tu lista de reproducción. Todo esto sin tocar tu smartphone, gracias al control remoto integrado.
Estos audífonos intrauditivos tienen un cable de 1.2 m. Un suave anclaje de goma entre los audífonos y los cables protege la conexión del cable y mantiene la salida del sonido.
3.8
de 5
4
Opiniones
EduardodeMaria
23/05/2019
Peru
Portátil y sonido impecable
De construcción duradera sobre todo el cable, hasta ahora no se quiebra, ya que constantemente lo enrollo, le doy uso diario para todo desde, conversaciones, conferencias, peliculas, musica, etc. El sonido nítido e impecable, la justa medida de agudos y graves. Por un precio tan bajo, vale la pena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE1405WT Audífonos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE1405WT Audífonos con micrófono
r0dry16
16/04/2019
Peru
Los mejores audífonos que eh comprado
Muy bueno, estuve buscando mucho tiempo por audífonos de buena calidad y este me dejo sin palabras literalmente, buen tiempo de vida para con el producto pero no sé donde obtener más
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE1405BK Audífonos intrauditivos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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Anonim111
03/10/2018
Argentina
Aparenta más de lo que es
El sonido es muy de "lata" y el material muy plástico, no creo que duren demasiado. Recomiendo poner unos pesos mas y llevar unos mejor
Esta reseña se realizó para SHE1405BKS Auriculares con micrófono
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