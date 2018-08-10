Descontinuado
Controlad. 14.8 mm, abier. parte post.
Audífono
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un mejor sonido con graves profundos.
El controlador de altavoz de 14.8 mm es cómodo, compacto y ofrece un sonido claro y sin distorsiones, con el tamaño ideal para disfrutar del sonido al máximo.
4.6
de 5
25
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Sam17
10/08/2018
Peru
Es lo mejor que he probado
Posee un precio muy accesible y la calidad es excelente ;)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE1350 Earbud headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE1350 Earbud headphones
Amaya28
06/01/2026
Chile
Buenos audífonos
Fueron los mejores audífonos que he tenido, en especial en relación calidad precio. Los usé hasta que dejaron de producirlos, los extraño mucho, vuelvan a hacerlos :(
Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares
Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares
Giova123
23/10/2025
Chile
Que vuelvaaaan!
Por favor vuelvan a hacerlos! El único problema es que a mis gatos también les encantan y ahí mueren, normal. Los he echado sin querer a la lavadora con la ropa, y cuando me he dado cuenta, siguen funcionando de maravilla! Es lo mejor calidad precio! Se escuchan súper y duran muchísimo. Por favor que vuelvan, acaban de morir (por mi gato) los últimos que tenía :(
Ventajas
Calidad de sonido, duración del producto, calidad del producto
Contras
Muy delgaditos los cables, no es a prueba de gatos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares