Descontinuado
SHE1350BL/00
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un mejor sonido con graves profundos.
El controlador de altavoz de 14.8 mm es cómodo, compacto y ofrece un sonido claro y sin distorsiones, con el tamaño ideal para disfrutar del sonido al máximo.
4.0
de 5
1
Resumen
Veroc
25/03/2025
Chile
Que vuelvan estos audífonos porfis
Son muy buenos , pero ya no están en chile 😞, ojalá y lo vuelvan a vender
Esta reseña se realizó para SHE1350BL Earbud headphones
Fecha de uso 2023-03-24
Esta reseña se realizó para SHE1350BL Earbud headphones
Fecha de uso 2023-03-24