Descontinuado
SHC2000/55
Transmisión inalámbrica por IR
Estos audífonos infrarrojos vienen en todos los tamaños, son recargables, inalámbricos y combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música o televisión en la comodidad de tu casa.
Este inteligente circuito electrónico garantiza que la entrada de audio se ajuste automáticamente en el nivel apropiado para evitar distorsiones y para que puedas disfrutar de la mejor música.
La transmisión inalámbrica por IR te permite olvidarte de los cables.
Los materiales duraderos, livianos y de alta calidad de los audífonos Philips mejoran la comodidad para usarlos por más tiempo.
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3.2
de 5
5
Opiniones
ulises de la 500
14/02/2021
Argentina
hace años que lo tengo
hace años que lo tengo es lo mejor de lo mejor , estoy averiguando otro similar pero obvio más moderno.
Ventajas
si
Contras
no
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC2000 Auriculares inalámbricos
Fecha de uso 2019-02-13
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-02-13
Ernesto
28/02/2016
Argentina
Geniales
Los usé con mi computadora durante años. Estaba cansado de que se me rompan los cables. Fueron los primeros auriculares que me duraron más de un año sin romperse. Y aún me duran. No se pueden usar a mucha distancia del emisor de IR. Si los usás con la computadora, el emisor de IR tiene que estar a la misma altura que los auriculares. Si los usás con el TV, no hay problema, porque el TV no emite tanto ruido en el espectro que usa el emisor para transmitir la señal.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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juanmii27
09/12/2011
España
Buenos auriculares . Tenia un dilema con estos auriculares porque no sabia si se iban a escuchar bien , pero se escuchan bastante bien hasta los 7 metros a partir de ahi se escuchan interferencias , por lo demas es de los mejores que he escuchado por calidad-precio , de los mejores.
Sí, recomiendo este producto
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