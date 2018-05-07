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  • Libertad inalámbrica, sonido potente
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Descontinuado

Audífono Bluetooth

SHB5250BL/00

3.3
| (28) Opiniones
Libertad inalámbrica, sonido potente
Diseñados para proporcionar una libertad inalámbrica sobre la marcha, estos audífonos Philips MyJam Fresh Tones BT incorporan controladores de 14.2 mm para aportar graves más potentes, y su diseño óptimo se adapta a la forma de la oreja.
Ver todos los beneficios

Diseñados para adaptarse a la forma de la oreja

Libertad inalámbrica, sonido potente

  • Controlad. 14.2 mm/abiertos parte post.

  • Audífono

  • Cable plano

El sistema de protección del cable Flexi-Grip aumenta la duración y la conectividad

Mediante el sistema de protección del cable Flexi-Grip de goma entre los auriculares y el cable, la conexión está protegida durante su vida útil de los daños producidos al doblar el cable repetidamente.

Diseñados para adaptarse a la forma de la oreja cómodamente

Diseñados para adaptarse a la forma de la oreja cómodamente

El diseño basado en la forma de la oreja produce un ajuste cómodo y perfecto para todos.

Controladores de altavoz de 14.2 mm para un sonido potente y unos graves ricos

Controladores de altavoz de 14.2 mm para un sonido potente y unos graves ricos

Controladores de altavoz de calidad de 14.2 mm con rejilla de ventilación de graves en los auriculares para unos graves ricos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

28

Opiniones

2

07/05/2018

Peru

Peru

Buen producto, cubre expectativas favorables.

* Lo uso 2 meses y es muy factible su manipulación. buen audio acompañado de los grabes. * Sugiero como innovación que se pueda conectar con 2 Bluetooth a la vez. pues en lo particular uso 2 Celulares y seria muy útil para no tener que retirar un audífono y colocar al oído mi otro celular para escuchar. * Bien satisfecho con el Producto AMVL.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5250WT Audífono Bluetooth

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04/04/2017

España

España

sonido ESPEC TACULAR!!!!

Primer dia de prueba: sincronizar por bluetooth al mac mini... espectacular como suena esto! Los refuerzos de graves suenan muy muy bien, facilidad de uso 10 y se ha conectado al mac mini sin problemas a la primera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5250WT Auricular Bluetooth

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05/02/2021

Chile

Chile

Los mejores audífonos

Los compre despues de muchos audifonos de otras marcas pesimo y realmente son lo mejor El sonido genial ,la bateria de larga duracion pero después de 3 años se me rompio uno y no encuentro este modelo para volver a comprarlos

Ventajas

Batería

Contras

Que ya no encuentro este modelo para comprar

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