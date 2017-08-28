SHB4805RG/00
Ultralivianos. Gran sonido.
Descubre la libertad ligera sin cables que te detengan. Los audífonos inalámbricos Philips Flite Everlite combinan el estilo con la simplicidad cotidiana. Son compactos y ultralivianos con un sonido nítido durante todo el día.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Con una autonomía de 12 horas de tiempo de reproducción, tendrás suficiente energía para escuchar música todo el día.
Solo tienes que emparejar el dispositivo inteligente con los auriculares mediante Bluetooth para disfrutar de la libertad disponer de música y llamadas de teléfono con un sonido nítido y sin enredos de cables.
La tecnología de carga rápida proporciona un estallido rápido de carga cuando la batería está a punto de agotarse. Solo cinco minutos de tiempo de carga genera una hora de reproducción.
Opiniones
Los resultados reales pueden variar