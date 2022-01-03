Descontinuado
Canción tras canción
Sé libre. Estos audífonos intrauditivos realmente inalámbricos ofrecen un increíble tiempo de reproducción de 110 horas gracias a su estuche de carga portátil. Disfruta de un sonido excepcional en cada canción y acceso directo al asistente virtual de tu teléfono. ¿Alguien dijo viaje por carretera?
Control. de 6 mm, parte post. cerrada
Bluetooth®
Negro
Los controladores acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que pasa alrededor.
Tus auriculares están listos para emparejarse en cuanto los sacás del estuche. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Chiemi
03/01/2022
Peru
Excelente relación calidad precio
El sonido esterio de muy buena cálidad, los botones multifuncion muy fácil de utilizar, te ofrece autonomía de más de 100 horas con su power box, el cual también te puede servir como reserva de batería para tu celular de 0 a 40 %.
Ventajas
Calidad del sonido. Buenos graves
Contras
Power box grande
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515WT Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2021-09-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515WT Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2021-09-03
Gulpiye
08/04/2020
España
Empleado de Philips
Gran calidad de sonido, ergonomía, bateria
[Employee of philipsglobal] Muy prácticos, gran calidad de sonido, y especialmente útiles y con buen micrófono para contestar llamadas. Carga suficiente para una mañana y varios días con el dock. Solo hay que fijarse bien al apagarlos.
Ventajas
Muy prácticos, estables y con gran calidad de sonido y duración bateria.
Contras
Ojo, a veces no se sabe muy bien si están apagados y pueden descargarse.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515BK Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515BK Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos