Descontinuado
SHB1900/10
Disfruta la televisión con tus audífonos Bluetooth
Transmite audio de manera inalámbrica desde la salida de 3.5 mm de tu TV a tus audífonos Bluetooth.
Gracias al emparejamiento fácil ya no tendrás que activar un modo especial de emparejamiento en los audífonos durante la instalación.
1.8
de 5
4
Opiniones
Rexmir
25/02/2022
Chile
Sencillo, práctico y fácil de usar!
Súper útil y práctico ya que mi televisor no acepta audífonos Bluetooth de otra marca distinta al fabricante (Sony). En mi caso, activé el modo de emparejamiento de los audífonos y luego, conecté el dispostivo a la tele (apagada).
Ventajas
Práctico y efectivo!
Contras
Algo complicado de emparejar por primera vez.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB1900 Transmisor Bluetooth
Fecha de uso 2021-02-24
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2021-02-24
Jackie27
31/12/2018
Chile
No funciona
Se conecta a salida de audio de tv y no hace emparejamiento, no funciona.
Esta reseña se realizó para SHB1900 Transmisor Bluetooth
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claudio1605
27/12/2018
Chile
no me funciona
Lo tengo conectado a la salida de audio de mi TV, pero no logro enlazarlo con mi audífono ni con mis parlantes, mi con mi cd player. Pueden enviarme inserciones mas precisas de como hacerlo. ¿el botón que funciones tiene?
Esta reseña se realizó para SHB1900 Transmisor Bluetooth
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