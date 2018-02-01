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Audífonos mono Bluetooth®

SHB1702/97

Conversaciones claras y 2 mic. con reducción de ruido

Conversaciones y voz con alerta por voz, comandos de voz y compatibilidad con varios dispositivos

Ver todos los beneficios

Conversaciones claras y 2 mic. con reducción de ruido

  • Audífono

  • Negro

Llamadas nítidas sin eco

Disfruta de llamadas nítidas sin eco con estos audífonos con micrófono de alta sensibilidad y diseño acústico.

Libertad inalámbrica en tus llamadas con Bluetooth

El uso del teléfono móvil sin audífonos puede ser incómodo e inseguro. Además, en muchos lugares es ilegal usar celulares mientras conduces y los kits de manos libres con cable sólo agregan enredos y preocupaciones. Los audífonos Bluetooth sustituyen el cable por una conexión Bluetooth inalámbrica de corto alcance para que las manos te queden libres y obtengas una máxima libertad de movimiento.También se reducen los riesgos potenciales de la radiación de tu celular porque la energía que se transmite cerca de la cabeza es mucho más baja que la que irradia el teléfono.

Administración de llamadas inalámbricas

Controla tus llamadas sin usar tu teléfono móvil. Esta función te permite aceptar o rechazar llamadas y realizar una marcación por voz y repetir la última llamada, siempre que tu teléfono móvil lo admita.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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