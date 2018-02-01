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Audífonos mono Bluetooth®

SHB1623/97

Claridad de las llamadas y ajuste cómodo y seguro

Disfruta de hacer y recibir llamadas cómodamente con este audífono liviano y de ajuste seguro que incluye audífonos de gel blandos. Disfruta también de libros de audio y música de fondo mientras igual te mantienes pendiente de lo que sucede a tu alrededor. Incluye soporte de transmisión de audio a través de Bluetooth.

Ver todos los beneficios

Auriculares mono Bluetooth®

Claridad de las llamadas y ajuste cómodo y seguro

  • Blanco

Llamadas nítidas sin eco

Disfruta de llamadas nítidas sin eco con estos audífonos con micrófono de alta sensibilidad y diseño acústico.

Bluetooth® estéreo (compatible con A2DP)

Libertad inalámbrica en tus llamadas con Bluetooth

El uso del teléfono móvil sin audífonos puede ser incómodo e inseguro. Además, en muchos lugares es ilegal usar celulares mientras conduces y los kits de manos libres con cable sólo agregan enredos y preocupaciones. Los audífonos Bluetooth sustituyen el cable por una conexión Bluetooth inalámbrica de corto alcance para que las manos te queden libres y obtengas una máxima libertad de movimiento.También se reducen los riesgos potenciales de la radiación de tu celular porque la energía que se transmite cerca de la cabeza es mucho más baja que la que irradia el teléfono.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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