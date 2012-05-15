Descontinuado
Primera etapa
Mordedera para los dientes frontales
Esta mordedera tiene distintas texturas para dar varios niveles de presión para aliviar el dolor del proceso de dentición de su bebé.
Sin BPA: conforme a la directiva 2011/8/EU de la Unión Europea.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Tureina
15/05/2012
España
Le gusta a mi bebé.
Cuando mi bebé tenía 4 meses no le gustaba mucho porque el mordedor era muy ancho para él pero ahora que ya tiene 8 meses le encanta, se pasa varios minutos mordiendolo y noto que le agrada bastante.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF890/01 Teether Animal Shaped Range
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF890/01 Teether Animal Shaped Range
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.