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  • Se adapta a la boca y las manos del bebé
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Descontinuado

AventLínea de mordederas Animal

SCF890/01

4
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Se adapta a la boca y las manos del bebé
La línea de mordederas con animales SCF890/01 sin BPA de Avent masajea las encías de su bebé en todas las etapas de dentición. El diseño colorido y divertido se adapta perfectamente a las manos y a la boca del bebé para ayudarlo a aliviar las molestias durante el proceso de dentición.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Mordedera que ayuda a aliviar las molestias durante el proceso de dentición

Se adapta a la boca y las manos del bebé

  • Primera etapa

  • Mordedera para los dientes frontales

Texturado para que el bebé pueda masticarlo cuando salen los primeros dientes

Texturado para que el bebé pueda masticarlo cuando salen los primeros dientes

Esta mordedera tiene distintas texturas para dar varios niveles de presión para aliviar el dolor del proceso de dentición de su bebé.

Los mordedores de Philips Avent no contienen BPA ni ftalatos

Los mordedores de Philips Avent no contienen BPA ni ftalatos

Sin BPA: conforme a la directiva 2011/8/EU de la Unión Europea.

Puede esterilizarse en un esterilizador Philips Avent

Puede esterilizarse en un esterilizador Philips Avent

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

15/05/2012

España

España

Le gusta a mi bebé.

Cuando mi bebé tenía 4 meses no le gustaba mucho porque el mordedor era muy ancho para él pero ahora que ya tiene 8 meses le encanta, se pasa varios minutos mordiendolo y noto que le agrada bastante.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF890/01 Teether Animal Shaped Range

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF890/01 Teether Animal Shaped Range

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 