Descontinuado
1 biberón
125 ml
Tetina de flujo para recién nacidos
0m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
4.9
de 5
30
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Nicky0309
04/04/2020
Peru
Comprador verificado
Buen producto
A mi bebé le encanta su biberón , aparte que su sistema anticolico es muy bueno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF811/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF811/17 Biberón anticólicos
narianaria
03/08/2021
España
Parte de la promoción
excelente producto
En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.
Ventajas
composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé
Contras
de momentos nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
LunaBriz
01/08/2021
España
Parte de la promoción
Mi bebé no traga aire con Anticolic Philips AVENT
Me encanta el biberón Anticolic Philips Avent y a mi bebé también. Descansa mucho mejor desde que lo estoy usando al tragar menos aire en las tomas y la tetina le gusta más.
Ventajas
El aire entra en el bibi pero no en el bebé.
Contras
De momento nada en contra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.