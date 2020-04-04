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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventBiberón anticólicos

SCF811/17

4.9
| (30) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestro biberón anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé, a fin de disminuir los cólicos, las molestias y las interrupciones durante la alimentación. Gracias a su válvula anticólicos integrada, el aire no entra en la barriguita del bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina de flujo para recién nacidos

  • 0m+

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.

60 % menos malestar durante la noche*

60 % menos malestar durante la noche*

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

30

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

04/04/2020

Peru

Peru

Comprador verificado

Buen producto

A mi bebé le encanta su biberón , aparte que su sistema anticolico es muy bueno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF811/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF811/17 Biberón anticólicos

03/08/2021

España

España

excelente producto

En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.

Ventajas

composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé

Contras

de momentos nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

01/08/2021

España

España

Mi bebé no traga aire con Anticolic Philips AVENT

Me encanta el biberón Anticolic Philips Avent y a mi bebé también. Descansa mucho mejor desde que lo estoy usando al tragar menos aire en las tomas y la tetina le gusta más.

Ventajas

El aire entra en el bibi pero no en el bebé.

Contras

De momento nada en contra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.

  3. Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

  4. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.