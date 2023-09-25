Vaso con boquilla My Grippy
300 ml/10 oz
+9 m
Paquete de 1
No existe nada mejor que una buena aventura. Solo pregúntele a su pequeño. Y sin importar dónde se encuentre, este vaso para sorber a prueba de fugas ayuda a garantizar que los niños aprendan a beber sin ensuciar. Gracias a la exclusiva válvula, el líquido solo fluye cuando el pequeño da un sorbo, por lo que no tiene que preocuparse por los pequeños derrames o los vasos volcados. No se quede solo con nuestras palabras: el 91 % de las madres está de acuerdo en que este vaso es a prueba de fugas*
Cuando se trata de beber de forma cómoda y fácil, los pequeños necesitan una boquilla que no solo sea suave con las encías, sino que también pueda enfrentarse al desarrollo de los dientes. El vaso con boquilla My Grippy ofrece ambas opciones, gracias a la boquilla blanda resistente a las mordidas.
En poco tiempo, su bebé se convertirá en un pequeño que beba de forma segura e independiente, gracias al diseño de este vaso para sostenerlo fácilmente. Su forma contorneada y textura antideslizante facilitan que manos pequeñas puedan sostenerlo.
4.3
de 5
19
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
LOHP1905
25/09/2023
Argentina
A todo terreno!!
A parte del lindo design y colores es una vasito muy muy práctico y cómodo. No derrama ni gotea y lo mejor, si se cae no se rompe.
Ventajas
Practicidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup
VickyDotti
25/09/2023
Argentina
Empleado de Philips
Me súper funcionó para la transición de mamadera!
[Employee of philipsglobal] Hola! Soy empleada de Philips, use este vacito con mi hijo y me sirvió para la transición para pasar de mamadera a vacito. Le encantó y nos funcionó un montón ❤️
Ventajas
Todo!
Contras
La tapita es fácil de perder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup
Mechi.mm
25/09/2023
Argentina
Empleado de Philips
Gran compra
[Employee of philipsglobal] Muy bueno! Mi sobri no agarraba el vasito y este finalmente le gustó, esa parte más angosta en el cuerpo del vaso lo ayuda a agarrarlo bien y que no se caiga. A mi me gusta que tiene buena capacidad y es fácil de lavar por dentro.
Ventajas
El tamaño y la forma del vaso
Contras
No veo contras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Pruebas independientes en el hogar en Reino Unido, septiembre del 2013