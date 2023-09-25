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  • A prueba de fugas, para beber sin complicaciones
  • A prueba de fugas, para beber sin complicaciones
  • A prueba de fugas, para beber sin complicaciones
  • A prueba de fugas, para beber sin complicaciones
  • A prueba de fugas, para beber sin complicaciones
  • A prueba de fugas, para beber sin complicaciones
  • A prueba de fugas, para beber sin complicaciones
  • A prueba de fugas, para beber sin complicaciones
  • A prueba de fugas, para beber sin complicaciones
  • A prueba de fugas, para beber sin complicaciones
  • A prueba de fugas, para beber sin complicaciones
  • A prueba de fugas, para beber sin complicaciones
  • A prueba de fugas, para beber sin complicaciones

Philips Avent -Vaso con boquilla blanda y resistente a las mordidas

SCF802/01

4.3
| (19) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
A prueba de fugas, para beber sin complicaciones
El vaso con boquilla My Grippy de Philips Avent tiene una válvula única, sin fugas, confirmada por madres. Tiene una textura antideslizante y una forma contorneada para manos pequeñas, lo que ayuda a los niños pequeños a desarrollar con confianza habilidades para beber de forma independiente.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Boquilla resistente a las mordidas para dientes en desarrollo

A prueba de fugas, para beber sin complicaciones

  • Vaso con boquilla My Grippy

  • 300 ml/10 oz

  • +9 m

  • Paquete de 1

Válvula avanzada: para beber sin preocuparse de las fugas

Válvula avanzada: para beber sin preocuparse de las fugas

No existe nada mejor que una buena aventura. Solo pregúntele a su pequeño. Y sin importar dónde se encuentre, este vaso para sorber a prueba de fugas ayuda a garantizar que los niños aprendan a beber sin ensuciar. Gracias a la exclusiva válvula, el líquido solo fluye cuando el pequeño da un sorbo, por lo que no tiene que preocuparse por los pequeños derrames o los vasos volcados. No se quede solo con nuestras palabras: el 91 % de las madres está de acuerdo en que este vaso es a prueba de fugas*

Boquilla blanda resistente a las mordidas para dientes en desarrollo

Boquilla blanda resistente a las mordidas para dientes en desarrollo

Cuando se trata de beber de forma cómoda y fácil, los pequeños necesitan una boquilla que no solo sea suave con las encías, sino que también pueda enfrentarse al desarrollo de los dientes. El vaso con boquilla My Grippy ofrece ambas opciones, gracias a la boquilla blanda resistente a las mordidas.

Forma contorneada y textura antideslizante

Forma contorneada y textura antideslizante

En poco tiempo, su bebé se convertirá en un pequeño que beba de forma segura e independiente, gracias al diseño de este vaso para sostenerlo fácilmente. Su forma contorneada y textura antideslizante facilitan que manos pequeñas puedan sostenerlo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

19

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

3
2

25/09/2023

Argentina

Argentina

A todo terreno!!

A parte del lindo design y colores es una vasito muy muy práctico y cómodo. No derrama ni gotea y lo mejor, si se cae no se rompe.

Ventajas

Practicidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup

25/09/2023

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Me súper funcionó para la transición de mamadera!

[Employee of philipsglobal] Hola! Soy empleada de Philips, use este vacito con mi hijo y me sirvió para la transición para pasar de mamadera a vacito. Le encantó y nos funcionó un montón ❤️

Ventajas

Todo!

Contras

La tapita es fácil de perder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup

25/09/2023

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Gran compra

[Employee of philipsglobal] Muy bueno! Mi sobri no agarraba el vasito y este finalmente le gustó, esa parte más angosta en el cuerpo del vaso lo ayuda a agarrarlo bien y que no se caiga. A mi me gusta que tiene buena capacidad y es fácil de lavar por dentro.

Ventajas

El tamaño y la forma del vaso

Contras

No veo contras

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Pruebas independientes en el hogar en Reino Unido, septiembre del 2013