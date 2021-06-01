Vaso con bombilla flexible
300 ml/10 oz
12m+
1 unidad
Aprender a beber solo es un paso clave en el desarrollo de un niño. Apoyamos el viaje de los niños para que aprendan a beber solos; para esto, les facilitamos la transición del pecho o el biberón a un vaso abierto. Gracias al aprendizaje obtenido de los profesionales de la salud, nuestras diferentes soluciones con tetinas, boquillas blandas y duras, pajillas y bordes para beber en los 360° de un vaso se adaptan al desarrollo de su hijo y estimulan sus nuevas habilidades adquiridas, ya sean motoras o para beber. Nuestras soluciones de calidad superior se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.
La taza de 300 ml tiene el tamaño perfecto para mantener a su hijo hidratado durante el día y durante los momentos de actividad. El diseño de la tapa abatible mantiene la pajilla limpia cuando está fuera y dentro. La forma contorneada y la textura antideslizante de la taza hacen que sea fácil de sostener y agarrar para las manos de los niños pequeños, lo que le permite a su pequeño desarrollar con confianza sus habilidades para beber de forma independiente.
La parte inferior de la pajilla está doblada para alcanzar fácilmente al líquido, lo que le permite beber en una posición natural.
4.4
de 5
64
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Veintitodos
01/06/2021
España
Parte de la promoción
Fácil de usar y de limpiar
A mi peque le encanta su botella con pajita, se abre y cierra muy fácilmente por lo que la puede usar sin ayuda. Y a mí me parece muy práctica, tiene el tamaño perfecto y todas las piezas se pueden desmontar, lo que facilita mucho su limpieza.
Ventajas
Fácil apertura, desmontable, fácil limpieza y uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Maryjo86
25/05/2021
España
Parte de la promoción
Excelente
Me ha encantado y a mi niño más. Es súper práctico con un diseño divertido . No derrama nada y eso es muy importante
Ventajas
Hermético
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Ascri199
24/05/2021
España
Parte de la promoción
Perfecta para mi peque
No se derrama nada de agua y a mí peque le encanta
Ventajas
No se derrama nada de agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
De 200 dentistas pediátricos evaluados en los EE. UU., el 90 % afirma que el diseño del vaso con bombilla permite un buen desarrollo bucal. El 89 % concuerda en que el beber con bombilla ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en línea independiente, EE. UU., abril del 2016).