Descontinuado
SCF762/00
12 oz
Sorbete para bebés desde 18 meses
Premios
3.1
de 5
13
Opiniones
Mamma
29/05/2017
España
Muy lindo diseño
Es muy agradable a la vista pero muy difícil de abrirlo para llenarlo y despues cerrarlo tambien.. y en las intrucciones no explica bien tambien cuando lo desarmas para higienizarlo al sorbete despues no queda bien.? Agradeceria su respuesta gracias..
Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete
Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete
Lizette
06/11/2012
España
Hermoso y practic
Me encanto y a mi hijo más esta divino es práctico y fácil de usar ah y muy seguro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete
Silraca04
15/03/2018
México
Este productos es muy util y buena calidad excelente
Yo lo utilize en mi primer hijo y me encantó ahora quiero volver a utilizarlo pero no se donde comprar ya que el primero fue un regalo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF762/00 Straw Cups
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF762/00 Straw Cups
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.