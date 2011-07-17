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Descontinuado

Philips AventConjunto de alimentación para viajes Avent, 6 m+

SCF724/00

Mayor comodidad para comer fuera de casa

El conjunto de alimentación para viajes de Philips Avent incluye un plato seccionado grande, dos recipientes extraíbles pequeños, una cuchara de destete integrada y una base para evitar goteos. Es el compañero de viaje perfecto para cualquier mamá activa.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Optimizado para la alimentación fuera de casa

Mayor comodidad para comer fuera de casa

  • Set de viaje

Set de alimentación para viajes

El conjunto de alimentación para viajes de Philips Avent incluye un plato seccionado grande con tapa y dos platos individuales extraíbles con tapa, perfectos para aperitivos o porciones pequeñas

Tapas seguras que evitan derrames y mantienen limpio el recipiente

Tapas seguras que evitan derrames y mantienen limpio el recipiente

Incluye cuchara integrada y mantel antideslizante

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 