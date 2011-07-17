Descontinuado
SCF724/00
Mayor comodidad para comer fuera de casa
El conjunto de alimentación para viajes de Philips Avent incluye un plato seccionado grande, dos recipientes extraíbles pequeños, una cuchara de destete integrada y una base para evitar goteos. Es el compañero de viaje perfecto para cualquier mamá activa.
Set de viaje
El conjunto de alimentación para viajes de Philips Avent incluye un plato seccionado grande con tapa y dos platos individuales extraíbles con tapa, perfectos para aperitivos o porciones pequeñas
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Opiniones
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.