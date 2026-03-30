Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Máquinas para hacer comida y vajilla
Todas las series
Philips Avent Set infantil de 2 platos hondos, 6m+
Descontinuado
SCF708/00
brand recommended by mums worldwide1
Blanco
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones
Sé el primero en opinar sobre este artículo
Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento. ¿Qué significa?
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.