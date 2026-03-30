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  • Estimula la alimentación de forma divertida
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Philips AventPlato hondo pequeño infantil 6m+

SCF706/00

Estimula la alimentación de forma divertida
Plato hondo pequeño para niños SCF706/00 de Philips Avent para las etapas de desarrollo de su hijo
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Recipiente hecho para niños

Estimula la alimentación de forma divertida

  • Blanco

Desarrollados con la colaboración de psicólogos infantiles

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Sin BPA

Ideales para microondas

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 