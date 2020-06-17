Descontinuado
Dos piezas
Flujo para recién nacidos
0m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Roxy1991
17/06/2020
Chile
Ideal para el recién nacido
Complemento biberón avent, ideal para los primeros años del bebé
Ventajas
Buen material, perfecto para el recien nacido
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF651/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF651/27 Tetina Natural
Maira24
28/12/2018
México
Buen producto
Es súper cómodo para el bebé y permite muy bien combinar con la lactancia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF651/27 Natural nipple
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF651/27 Natural nipple
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE