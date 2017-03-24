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Descontinuado

Philips Avent AirflexBiberón Classic

SCF643/17

5
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Alimentación activa y saludable
Las tetinas de los biberones Airflex de Philips Avent mejoran la salud y la alimentación del bebé. Además, facilitan la transición del pecho al biberón porque imitan el ritmo natural de alimentación de los bebés.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Alimentación activa y saludable

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Combinación sencilla de lactancia por pecho y biberón

Combinación sencilla de lactancia por pecho y biberón

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, lo que facilita que su bebé combine la alimentación con el pecho y el biberón.

Válvula Airflex incorporada

Válvula Airflex incorporada

El biberón Avent Airflex utiliza una válvula Airflex que trabaja con la acción de alimentación natural del bebé.

Se ha comprobado clínicamente que estos biberones reducen los cólicos

Se ha comprobado clínicamente que estos biberones reducen los cólicos

Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con el biberón Avent experimentaron menos cólicos que los bebés alimentados con un biberón convencional. (www.philips.com/Avent).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

24/03/2017

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Muy buen producto

El producto es ideal para los primeros meses del bebe

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF663/27 Classic PES baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF663/27 Classic PES baby bottle

10/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente calidad

Es una mamadera sencilla de un material ideal. Fácil de limpiar, durable. Los repuestos de tetinas adaptables a la edad del bebé. Me encantó. La use con mi primer bebé y ahora con el segundo. Recomendada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

Sí, recomiendo este producto

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30/08/2013

Argentina

Argentina

Mi hija jamás tuvo cólicos gracias al uso de las mamaderas Avent

Excelente el material con el que están realizadas las mamaderas, aún hoy después de tanto uso parecen como nuevas. Las tetinas siguen intactas a pesar de que mi hija las ha mordido bastante y lo que más destaco es que jamás sufrió de cólicos por chupar aire.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF663/27 Classic PES baby bottle

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 