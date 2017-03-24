Descontinuado
1 biberón
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, lo que facilita que su bebé combine la alimentación con el pecho y el biberón.
El biberón Avent Airflex utiliza una válvula Airflex que trabaja con la acción de alimentación natural del bebé.
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con el biberón Avent experimentaron menos cólicos que los bebés alimentados con un biberón convencional. (www.philips.com/Avent).
5.0
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Mapau
24/03/2017
Colombia
Comprador verificado
Muy buen producto
El producto es ideal para los primeros meses del bebe
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF663/27 Classic PES baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF663/27 Classic PES baby bottle
Roxys
10/08/2020
Argentina
Excelente calidad
Es una mamadera sencilla de un material ideal. Fácil de limpiar, durable. Los repuestos de tetinas adaptables a la edad del bebé. Me encantó. La use con mi primer bebé y ahora con el segundo. Recomendada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Gise77
30/08/2013
Argentina
Mi hija jamás tuvo cólicos gracias al uso de las mamaderas Avent
Excelente el material con el que están realizadas las mamaderas, aún hoy después de tanto uso parecen como nuevas. Las tetinas siguen intactas a pesar de que mi hija las ha mordido bastante y lo que más destaco es que jamás sufrió de cólicos por chupar aire.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF663/27 Classic PES baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF663/27 Classic PES baby bottle
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.