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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventTetina anticólicos

SCF632/27

5
| (15) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestra tetina anticólicos está diseñada para brindar una alimentación sin interrupciones. El aire se libera hacia el biberón y lejos de la barriguita del bebé. La textura estriada evita la contracción de la tetina y reduce las interrupciones en la alimentación y la incomodidad.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 2 piezas

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.

60 % menos malestar durante la noche*

60 % menos malestar durante la noche*

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

15

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

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3
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1

14/05/2022

Argentina

Argentina

Excelente relación precio-calidad

Elijo este producto y lo volvería a comprar porque es de muy buena calidad y a mi sobrino le gustan mucho.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF632/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF632/27 Tetina anticólicos

13/05/2022

Argentina

Argentina

Muy buena calidad

Me resultaron muy bien durante mis cuatro embarazos, no tuve inconvenientes y mis hijos las aceptaron muy bien!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF632/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF632/27 Tetina anticólicos

06/10/2020

México

México

El producto cumple con lo que ofrece

Empece a usar teteras y biberón philips junto a un extractor de leche debido a exceso de producción, pero elegí philips porque quería calidad en el cuidado de mi bebé y han sido lo mejor

Ventajas

Lo recomiendo

Esta reseña se realizó para SCF632/27 Tetina anticólicos

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.

  2. Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.

  4. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE