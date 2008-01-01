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Descontinuado

Philips Avent VIAVasos para rellenado Avent

SCF615/10

Sistema de almacenamiento fácil de Philips Avent

El sistema de almacenamiento de Philips Avent es versátil, permite ahorrar espacio y está diseñado para acompañar el crecimiento de su bebé. Use la misma taza para almacenar la leche materna y la comida del bebé. Puede usarse con extractores de leche y tetinas de Philips Avent.

Ver todos los beneficios
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Sistema de almacenamiento fácil de Philips Avent

  • 180 ml

Sistema de cierre con tapa rosca que evita pérdidas y goteos

Sistema de cierre con tapa rosca que evita pérdidas y goteos

Almacenamiento y transporte seguros

Almacene la comida del bebé

Almacene la lecha materna y el alimento para bebés en los vasos de almacenamiento de leche materna de Philips Avent. Puede almacenar la comida en el refrigerador o congelador.

Lleve la comida del bebé fuera de casa

Perfecto para llevar fuera de casa. Puede llevar fácilmente la comida del bebé cuando salga de casa.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 