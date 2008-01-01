Descontinuado
SCF615/10
Sistema de almacenamiento fácil de Philips Avent
El sistema de almacenamiento de Philips Avent es versátil, permite ahorrar espacio y está diseñado para acompañar el crecimiento de su bebé. Use la misma taza para almacenar la leche materna y la comida del bebé. Puede usarse con extractores de leche y tetinas de Philips Avent.
180 ml
Almacenamiento y transporte seguros
Almacene la lecha materna y el alimento para bebés en los vasos de almacenamiento de leche materna de Philips Avent. Puede almacenar la comida en el refrigerador o congelador.
Perfecto para llevar fuera de casa. Puede llevar fácilmente la comida del bebé cuando salga de casa.
Opiniones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.