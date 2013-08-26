Descontinuado
Higiene, vaya donde vaya
Los vasos de flujo rápido de Philips Avent son ideales para los niños más inquietos. Son fáciles de usar y su sistema antiderrames es realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase. Además, tienen una tapa retráctil y un práctico clip para sujetar el vaso al cochecito del bebé o a un cinturón.
340ml
Boquilla Sport 18m+
La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
KITTY
26/08/2013
Argentina
ES MARAVILLOSO!
Simplemente, cumplen con todas mis expectativas! Altamente recomendable todos los productos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF609/01 Vaso decorado Avent
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF609/01 Vaso decorado Avent
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.