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Descontinuado

Philips AventVaso decorado Avent

SCF609/01

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Higiene, vaya donde vaya

Los vasos de flujo rápido de Philips Avent son ideales para los niños más inquietos. Son fáciles de usar y su sistema antiderrames es realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase. Además, tienen una tapa retráctil y un práctico clip para sujetar el vaso al cochecito del bebé o a un cinturón.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Vasos de flujo rápido antiderrames

Higiene, vaya donde vaya

  • 340ml

  • Boquilla Sport 18m+

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

El vaso puede esterilizarse por completo para proteger la higiene

El vaso puede esterilizarse por completo para proteger la higiene

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

26/08/2013

Argentina

Argentina

ES MARAVILLOSO!

Simplemente, cumplen con todas mis expectativas! Altamente recomendable todos los productos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF609/01 Vaso decorado Avent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF609/01 Vaso decorado Avent

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 