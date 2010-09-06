Higiene, vaya donde vaya

La línea de vasos para niños de Philips Avent es ideal para que su hijo aprenda a tomar solo. La tapa retráctil siempre mantiene limpia la boquilla, vaya donde vaya. Son fáciles de usar y su sistema antiderrames es realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase.