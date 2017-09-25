Descontinuado
SCF606/06
Higiene, vaya donde vaya
Los vasos Philips Avent son la opción ideal para los niños que recién dejan de tomar el biberón. La tapa retráctil siempre mantiene limpia la boquilla, vaya donde vaya. Son fáciles de usar y su sistema antiderrames es realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase.
200 ml
Boquilla blanda 6m+
con asas
La válvula patentada del vaso con boquilla Philips Avent controla el flujo y evita derrames, incluso si se deja boca abajo o de lado
1.0
de 5
1
Resumen
Arturois3101
25/09/2017
México
Gotea demaciado
Fuga de líquido entre la tapa y el vaso. Pésimo producto
Esta reseña se realizó para SCF606/01 Toddler Cup
Esta reseña se realizó para SCF606/01 Toddler Cup
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.