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Descontinuado

Philips AventVaso decorado para niñas

SCF606/06

1

| (1) Resumen

Higiene, vaya donde vaya

Los vasos Philips Avent son la opción ideal para los niños que recién dejan de tomar el biberón. La tapa retráctil siempre mantiene limpia la boquilla, vaya donde vaya. Son fáciles de usar y su sistema antiderrames es realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Antiderrames, fácil uso

Higiene, vaya donde vaya

  • 200 ml

  • Boquilla blanda 6m+

  • con asas

Boquilla blanda con válvula antiderrames patentada

Boquilla blanda con válvula antiderrames patentada

La válvula patentada del vaso con boquilla Philips Avent controla el flujo y evita derrames, incluso si se deja boca abajo o de lado

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

El vaso puede esterilizarse por completo para proteger la higiene

El vaso puede esterilizarse por completo para proteger la higiene

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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1.0

de 5

1

Resumen

5
4
3
2

25/09/2017

México

México

Gotea demaciado

Fuga de líquido entre la tapa y el vaso. Pésimo producto

Esta reseña se realizó para SCF606/01 Toddler Cup

Esta reseña se realizó para SCF606/01 Toddler Cup

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 