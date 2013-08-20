Descontinuado
Higiene, vaya donde vaya
La línea de vasos para niños de Philips Avent es ideal para que su hijo aprenda a tomar solo. La tapa retráctil siempre mantiene limpia la boquilla, vaya donde vaya. Son fáciles de usar y su sistema antiderrames es realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase.
260ml x 2
Boquilla rígida, 12m+
con asas
La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.
Boquilla resistente a las mordidas para que los niños puedan beber cómodamente del vaso. Ideal para bebés en etapa de dentición
Las asas están especialmente contorneadas para que sus manos pequeñas sostengan el vaso cómodamente. Las asas se pueden poner o quitar fácilmente para usar los vasos con o sin asas
3.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
poly
20/08/2013
Argentina
antivuelco
no era tan antivuelco como prometia mmmmmmmmmmmmmm
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF602/12 Vaso para niños
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF602/12 Vaso para niños
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.