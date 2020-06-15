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Descontinuado

Philips AventVaso con boquilla

SCF553/00

4.3
| (48) Opiniones | 86% ha recomendado este producto
Fácil de usar
Este vaso con boquilla Philips Avent es muy conveniente tanto para los niños como para los padres. La boquilla suave de silicona hace que beber sorbos sea fácil y la poca cantidad de piezas asegura una limpieza fácil del vaso
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Vaso con boquilla suave para beber cómodamente

Fácil de usar

  • Fácil de usar

  • 260 ml

  • 9m+

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

.

Boquilla de silicona de una pieza de armado sencillo

La boquilla incorpora la válvula, lo que garantiza que el ensamblaje sea rápido y sin complicaciones.

El contenedor tiene forma de ondas para un agarre firme

El contenedor del vaso con boquilla está diseñado para permitir un agarre fácil de las manos pequeñas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

48

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

15/06/2020

Chile

Chile

Buen producto

excelente producto a mi bebe le gusta y no se derrama el liquido

Ventajas

todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vaso con boquilla avent SCF553/03 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vaso con boquilla avent SCF553/03 Vaso con boquilla

25/04/2023

Argentina

Argentina

Muy buen vaso entrenador

Estuve buscando por internet un vaso que nos facilitara la transición del biberón a vaso y encontré este vaso y lo super recomiendo, tiene un color re lindo y la boquilla es super blandita, muy comoda.

Ventajas

Lindo color y muy blando el chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF553/03 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF553/03 Vaso con boquilla

23/06/2022

Argentina

Argentina

Excelente producto el vaso

Es una lástima que no fabriquen repuesto de la boquilla/tetina para el vaso, ya que hay que comprar otro nuevo porque solamente se rompió la tetina y no hay repuestos…

Ventajas

Excelente producto

Contras

No hay repuesto de la tetina/boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF553/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF553/05 Vaso con boquilla

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 