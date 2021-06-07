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Philips AventVaso con boquilla

SCF551/03

4.2
| (76) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Fácil de usar
Este vaso con boquilla Philips Avent es muy conveniente tanto para los niños como para los padres. La boquilla suave de silicona hace que beber sorbos sea fácil y la poca cantidad de piezas asegura una limpieza fácil del vaso
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Vaso con boquilla suave para beber cómodamente

Fácil de usar

  • Fácil de usar

  • 200 ml

  • 6m+

  • niña

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

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Boquilla de silicona de una pieza de armado sencillo

La boquilla incorpora la válvula, lo que garantiza que el ensamblaje sea rápido y sin complicaciones.

El contenedor tiene forma de ondas para un agarre firme

El contenedor del vaso con boquilla está diseñado para permitir un agarre fácil de las manos pequeñas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.2

de 5

76

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

07/06/2021

España

España

Me a encantado

Me a sido muy útil, mi niño coge solito el vaso y bebe agua, si se lo aconsejó a las mamás

Ventajas

Muy útil para que el niño lo coja solo

Contras

Ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

24/05/2021

España

España

Le ha encantado a mi hijo

A mi hijo le a gustado muchisimo no quiere otro vaso ni ninguna botella solo bebe del vaso asin que tanto en casa como cuando vamos al parque o a lanplazoleta lo llevamos en su mochila

Ventajas

Su tamaño y diseño

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

24/05/2021

España

España

Vaso antigoteo

Una gran elección para nuestra pequeña de dos años, sobretodo pq al ser antigoteo lo dejamos dentro de su cuna y así cuando tiene sed por la noche simplemente busca el vaso antigoteo y bebé evitando nos el levantarnos Además se pude caer mil veces que dura y dura, boquilla blandita y super cómoda, mangos de agarre y con todo la seguridad de Philips avent libre de cualquier sustancia que sea perjudicial para los más pequeños Tamaño cómodo que cabe en cualquier sitio e ideal para llevar a la playa o parque

Ventajas

comodidad, agarre

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 