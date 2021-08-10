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  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
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Philips AventExtractor de leche manual

SCF430/01

4.3
| (37) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Extracción cómoda, dondequiera que vaya
Disfrute de la comodidad suave del sacaleches manual portátil Philips Avent. La tecnología de movimiento natural está inspirada en la succión propia del bebé para tener una bajada rápida. Puede configurar fácilmente el ritmo y la aspiración. Se adapta prácticamente a todos los pezones.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

La tecnología de movimiento natural permite un flujo de leche más rápido.

Extracción cómoda, dondequiera que vaya

  • Extracción fácil

Le ayuda a liberar leche rápidamente

Le ayuda a liberar leche rápidamente

La innovadora brida de silicona, inspirada en la particular succión del bebé, estimula el pezón para ayudar a que la leche fluya con rapidez. Para una extracción cómoda y eficaz.

Almohadilla de silicona adaptable de talla única

Almohadilla de silicona adaptable de talla única

Talla única. Ya que todas tenemos diferentes formas y tamaños, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para ajustarse a su anatomía personal. Se adapta al 99,98 % de los tamaños de pezones* (hasta 30 mm).

Ideal para las mamás que extraen en cualquier lugar

Ideal para las mamás que extraen en cualquier lugar

El extractor de leche es pequeño y ligero, lo que permite guardarlo y transportarlo fácilmente, lo que hace que la extracción en cualquier lugar sea simple y discreta.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

37

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

10/08/2021

España

España

Sacaleches phillips avent

Es un sacaleches recomebdable para mamas 100%. Muy facil de usar ,comodo y eficaz.

Ventajas

Cómodo, manejable,no duele y muy faciñ de lavar

Contras

Cuesta pillar el "truco" y que salga leche pero una vez te haces con el es fantadtico. Debería incluir otro bibe

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual

09/08/2021

España

España

El sacaleches que toda madre necesita

El producto es realmente excelente se adapta bien al pecho y pezón, con el diseño de su almohadilla gracias a los bordes la leche no se derrama al sacarlo o si se te ha descolocado por moverte. Las succiones que realiza se siente suave y el ritmo y vaciado se hace fácil y cómodo. El producto es ligero y fácil de agarrar lo que resulta ideal para utilizarlo tanto fuera o en casa de forma sencilla y silenciosa. Fácil de limpiar y montar. El biberon también me ha resultado perfecto para mi bebe ya que su tetina es alargada y con su diseño redondeado simulando al pecho es perfecto para que el bebe autoregule el hambre debido a su succión activa ya que no le cae por gravedad y además es ideal para evitar confusión entre pecho materno y biberon. Un producto altamente recomendado

Ventajas

Producto ligero, fácil de limpiar. Con buen diseño para evitar derrame y se ajusta adecuadamente al pezón y pecho sin hacer presión

Contras

Al producto no puedo ponerle nada en contra. Al comienzo puede crear un efecto vacío que es doloro, pero no es fallo del producto sino hasta que la persona coje practica.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual

31/07/2021

España

España

Enamorada de Philips Avent

Siempre había preferido el sacaleches electrónico pero este me sorprendió gratamente, es muy cómodo y fácil de utilizar, Se adapta perfectamente y no es doloroso, es muy práctico para llevarlo en todo momento y no hace casi ruido, estoy contenta con el pero ciertamente para uso diario sigo prefiriendo el eléctrico que en mi opinión es más rápido y tiene mayor succión, pero el sacaleches manual lo recomiendo totalmente es un excelente completo muy útil y adicionalmente los teteros avent siempre son los mejores

Ventajas

Practico y cómodo

Contras

Tiempo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Según: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).

  3. Extractor de leche sin BPA: Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011