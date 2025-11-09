Descontinuado
Tetina extrafirme
18m+
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Con los orificios para el aire extragrandes, ventile la piel del bebé a fin de mantenerla suave y seca.
ultra air se diseñó con un protector ligero y bordes redondeados para disfrutar de una comodidad máxima.
Nuestra tetina simétrica respeta la forma natural del paladar, los dientes y las encías del bebé. También es extrafirme, por lo que es ideal para bocas en crecimiento.
Premios
4.9
de 5
52
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
AGT1
09/11/2025
España
Parte de la promoción
Buena calidad y muy cómodos, mi hijo duerme genial
He comprado estos chupetes Philips Avent Ultra Air 18m+ para mi hijo de 20 meses y la verdad es que nos han encantados mi mujer y a mi. Se nota que están bien hechos, el material es suave y resistente, no se pone feo ni coge olor aunque se esterilice muchas veces. Nuestro hijo los acepta enseguida, y desde que los usa se calma rápido y consigue dormir mejor, sobre todo por la noche. Además, no le dejan marcas en la cara gracias a los agujeritos que dejan pasar el aire. La cajita que trae es muy práctica, porque sirve tanto para guardarlos como para esterilizarlos en el microondas, algo muy cómodo cuando salimos o vamos con prisa. Los colores son alegres y se ven de buena calidad. En resumen, un producto muy recomendable, cómodo para el niño y práctico para los padres.
Ventajas
buena calidad, suaves, resistentes y no dejan marcas en la cara
Contras
Estaría bien que trajera cajas individuales para guardar los chupetes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Nereacura
22/10/2025
España
Parte de la promoción
Muy buen chupete
Muy bien chupete tetilla perfecta y modelo muy bonito mi bebé encantada con sus nuevos chupetes
Ventajas
Todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Luhxia
22/10/2025
España
Parte de la promoción
Los mejores chupetes que he probado en mucho tiemp
Le pongo 5 estrellas porque no se les puede poner más, mi hijo le ha costado siempre muchísimo usar chupete, ya sea por la tetina por el flujo de aire de estos, pero estos chupetes son milagrosos, desde el minuto uno que se los di, les encantó! Su diseño divertido hace que para el sean como un juguete, la parte del chupete es perfecta para la boca del bebé, se adapta totalmente y es muy cómoda. Lo usa para dormir como para estar por casa, y les encanta, no podría estar más contenta, y mi hijo más la verdad. Su kit de esterilización es muy cómodo y te asegura un correcto cuidado de los chupetes, su tetina no es dañina para los dientes ya que me preocupaba mucho ese tema. Son resistentes así que para bebés que les encanta tirar todo por el suelo y jugar con ellos con fuerza van perfectos. Los recomiendo muchísimo.
Ventajas
Su resistencia, la comodidad del kit de esterilización, su tetina como y adaptada a los dientes del bebé, su diseño divertido y su calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No es resistente a los mordisco. Fabricado con un material de silicona más firme que nuestro chupete ultra air de 6 a 18 meses
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial