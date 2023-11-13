Descontinuado
Permite que la piel de su bebé respire
Entre 0 y 6 meses
Anatómicos y sin BPA
Paquete de 2
ultra air está diseñado a fin de permitir la circulación de aire máxima, para que la piel sensible del bebé pueda respirar.
La piel del pequeño se mantiene más seca cuando está relajado gracias al diseño que favorece la respiración de este chupete, que genera una circulación máxima de aire.
La protección de ultra air es ligera y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Sps28
13/11/2023
España
Parte de la promoción
A mi bebé le encantan estos chupetes
Me encantan estos chupetes tan planos y que tengan bastante ventilación. A mi bebé le gustan mucho y los dibujos son muy bonitos.
Ventajas
Comodos
Contras
Me gusta que la silicona sea más pqueñs
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
SGM23
12/11/2023
España
Parte de la promoción
Un chupete estupendo
El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar
Ventajas
El material del producto
Contras
Ninguna pega
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
SGM23
12/11/2023
España
Parte de la promoción
Un chupete estupendo
El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar
Ventajas
El material del producto
Contras
Ninguna pega
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Las pruebas de consumidores de EE. UU. de 2016-2017 muestran una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98 % que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso
Marca global de chupetes número 1
Fabricante del año 2014