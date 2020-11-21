ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Esterilización muy cómoda y eficaz
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Esterilización muy cómoda y eficaz
  • Esterilización muy cómoda y eficaz
  • Esterilización muy cómoda y eficaz
  • Esterilización muy cómoda y eficaz
  • Esterilización muy cómoda y eficaz
  • Esterilización muy cómoda y eficaz
  • Esterilización muy cómoda y eficaz
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Esterilización muy cómoda y eficaz
  • Esterilización muy cómoda y eficaz
  • Esterilización muy cómoda y eficaz
  • Esterilización muy cómoda y eficaz
  • Esterilización muy cómoda y eficaz
  • Esterilización muy cómoda y eficaz

Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

SCF286

4.7
| (23) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Esterilización muy cómoda y eficaz
El tamaño ajustable del esterilizador 4 en 1 ocupa muy poco espacio en la cocina. El cesto para lavavajillas incluido mantiene los elementos pequeños en su lugar y permite transferirlos al esterilizador de una sola vez.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Carga fácil y flexible

Esterilización muy cómoda y eficaz

  • Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 6 minutos

  • Caben 6 biberones Philips Avent

  • Diseño ajustable 4 en 1

Esteriliza varios tipos de biberones, extractores de leche y accesorios

El esterilizador se puede usar tanto con biberones de cuello ancho como estándar. También puede colocar otros productos del bebé, como extractores de leche y accesorios.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

23

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

3
2

21/11/2020

España

España

el producto cumple de sobra con su función

La calificación que hemos elegido es la que creemos que se merece el producto. Lo que más me gusta es la eficacia de esterilización, y la capacidad del producto, ya que además se puede elegir si utilizar todo, para esterilizar biberones, chupetes, tetinas...o solamente biberones o solo los chupetes, tetinas, etc.. Le recomendaria este producto a todas las personas que quieran cuidar la salud de sus hijos con un esterilizado perfecto y además rapido.

Ventajas

La calidad, la capacidad y la rapidez.

Contras

La bandeja donde se echa el agua se queda con marcas de oxido o residuo del agua, aunque se limpia con facilidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF287 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF287 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

10/01/2016

España

España

Gran producto

Buen esterilizador. Muy rápido y con excelentes resultados. Fácil de utilizar y de mantener. 100% recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/02 4-in-1 electric steam sterilizer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/02 4-in-1 electric steam sterilizer

15/02/2021

Colombia

Colombia

excelente funcionalidad

recomendar un excelente producto a cualquier padre que necesite un servicio como el de los esterilizadores AVENT

Ventajas

TODO

Contras

NADA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 