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  • Esterilización cómoda y eficaz
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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

SCF284/01

4.7
| (89) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Esterilización cómoda y eficaz
El tamaño ajustable del esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 de Philips Avent ocupa muy poco espacio en la cocina y se adapta a la perfección a todos los elementos que quiere esterilizar, sin importar si son pocos o muchos.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Carga fácil y flexible

Esterilización cómoda y eficaz

  • Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 6 minutos

  • Caben 6 biberones Philips Avent

  • Diseño 3 en 1 ajustable

Esterilizador 3 en 1 de diseño modular

Esterilizador 3 en 1 de diseño modular

El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar los biberones y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.

Manténgalos esterilizados hasta por 24 horas con la tapa cerrada.

Manténgalos esterilizados hasta por 24 horas con la tapa cerrada.

El esterilizador mantiene su contenido (biberones, extractores de leche, etc.) esterilizado hasta 24 horas con la tapa cerrada.

Diseño espacioso

Diseño espacioso

Puede colocar hasta 6 biberones Natural y Classic Philips Avent de 330 ml para esterilizarlos a la vez.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

89

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

2

02/01/2014

España

España

super util

en casa desde que nacio la peque siempre lo hemos usado y la verdad que estoy encantada de como salen los bibis de mi chiquitina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF285/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Sí, recomiendo este producto

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03/10/2012

España

España

Excelente y se adapta a las necesidades del cliente

Puedo maximizar el tiempo y la utilizo con diferentes elementos no solo biberones, agrega valor cuando pasamos a la etapa de la alimentación complementaria...multifuncional excelente producto!!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF285/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

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16/05/2012

España

España

Muy buen producto

Cuando inicias la maternidad, son muchas cosas las que hay que aprender, pero al conocer te das cuenta que existen productos que te facilitan tan noble labor, este producto ahorra tiempo, dinero, espacio y te facilita el cuidado de los demás utensilios que utilizas con tu bebe.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF285/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 