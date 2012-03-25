Descontinuado
220-240 V
El esterilizador tiene un diseño inteligente que ocupa poco espacio en la cocina y, aun así, tiene capacidad para seis biberones Philips Avent o dos extractores de leche Philips Avent. Las dos cestas internas pueden unirse a fin de formar una canasta para el lavavajillas, lo que facilita mucho la limpieza previa de artículos más pequeños, como chupetes y tetinas.
Una vez que el ciclo de esterilización finalice, y si no se levanta la tapa, el contenido del esterilizador eléctrico Philips Avent se mantendrá esterilizado hasta por 6 horas.
Con el esterilizador eléctrico Philips Avent, el contenido estará esterilizado en tan solo 8 minutos
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
MiguelGuil1978
25/03/2012
España
Cojonudo
La única pega, que no se venden los sobres de ácido cítrico para la limpieza de la máquina, en sustitución vinagre.
Esta reseña se realizó para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer
Esta reseña se realizó para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer
Bequi
12/07/2015
Argentina
EXCELENTE PRODUCTO!!!
DESDE EL AÑO 2008 USO EL ESTERILIZADOR Y ESTA IMPECABLE. ACTUALMENTE LO USO CON MI SEGUNDA HIJA. COMO NUEVO.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Express SCF274/16 Electric Steam Sterilizer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Express SCF274/16 Electric Steam Sterilizer
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.