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  • Esteriliza 6 biberones en 8 minutos
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Descontinuado

Philips AventEsterilizador eléctrico de vapor

SCF274/34

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Esteriliza 6 biberones en 8 minutos
Mantiene el contenido esterilizado hasta por 6 horas
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Rápido y fácil de usar

Esteriliza 6 biberones en 8 minutos

  • 220-240 V

Tiene capacidad para seis biberones Philips Avent

Tiene capacidad para seis biberones Philips Avent

El esterilizador tiene un diseño inteligente que ocupa poco espacio en la cocina y, aun así, tiene capacidad para seis biberones Philips Avent o dos extractores de leche Philips Avent. Las dos cestas internas pueden unirse a fin de formar una canasta para el lavavajillas, lo que facilita mucho la limpieza previa de artículos más pequeños, como chupetes y tetinas.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado por 6 horas.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado por 6 horas.

Una vez que el ciclo de esterilización finalice, y si no se levanta la tapa, el contenido del esterilizador eléctrico Philips Avent se mantendrá esterilizado hasta por 6 horas.

El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 8 minutos

El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 8 minutos

Con el esterilizador eléctrico Philips Avent, el contenido estará esterilizado en tan solo 8 minutos

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

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5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

25/03/2012

España

España

Cojonudo

La única pega, que no se venden los sobres de ácido cítrico para la limpieza de la máquina, en sustitución vinagre.

Esta reseña se realizó para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer

Esta reseña se realizó para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer

12/07/2015

Argentina

Argentina

EXCELENTE PRODUCTO!!!

DESDE EL AÑO 2008 USO EL ESTERILIZADOR Y ESTA IMPECABLE. ACTUALMENTE LO USO CON MI SEGUNDA HIJA. COMO NUEVO.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Express SCF274/16 Electric Steam Sterilizer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Express SCF274/16 Electric Steam Sterilizer

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 